Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un tās laikā noteiktos pulcēšanas ierobežojumus, piemiņas pasākumi nenotiks, iedzīvotāji var godināt represiju upuru piemiņu individuāli, piemiņas vietās noliekot ziedus, aizdedzot sveci, ar klusuma brīdi.
Godinot represiju upurus, Represēto piemiņas vietā Ogrē no plkst. 10 līdz 17 skanēs piemiņas dienai atbilstoša mūzika.
Pieminēt represijās cietušos ikviens var savās mājās – iededzot sveci piemiņai, pārrunājot represiju un masveida deportāciju tēmu ģimenē, lasot grāmatas un skatoties televīzijas programmās piedāvātos raidījumus un filmas par izsūtīto cilvēku dzīves stāstiem, par latviešu tautai traģiskajiem notikumiem uzzinot internetā.
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju. Tas bija valstiski organizēts genocīds – noziegums pret latviešu tautu.
Pavisam no 1949. gada 25. līdz 30. martam no Latvijas tika izsūtītas 42125 personas, kas bija ieskaitīti “kulaku” vai nacionālistu kategorijā. Lielākā daļa izsūtīto bija sievietes (60%) un bērni (26,1%). 7795 izsūtītie bija vecāki par 60 gadiem, 744 – vecāki par 80 gadiem. Ceļā uz izsūtījuma vietu un jau nometinājumā 1949. gadā piedzima 211 bērni. Vēl 513 cilvēkus izsūtīja vēlāk, jo lielās akcijas laikā viņu nebija mājās. 1422 cilvēki tika nosūtīti pie savām ģimenēm uz Sibīriju pēc atbrīvošanas no soda nometnēm. Kopumā šī akcija skāra 2,2% Latvijas iedzīvotāju.
25. marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Ogres novada pašvaldība un Ogres Politiski represēto kluba valde aicina iedzīvotājus godināt komunistiskā genocīda upurus 25. martā Represēto piemiņas vietā Ogrē un novada pagastos.