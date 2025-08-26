Otrdiena, 26.08.2025 14:25
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 10:02

26. augustā ūdensvada remontdarbu dēļ nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Ogrē

26. augustā ūdensvada remontdarbu dēļ nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Ogrē
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka šī gada 26. augustā ūdensvada remontdarbu dēļ no plkst. 9.00 līdz 15.00 nebūs pieejams ūdens:

Skolas ielā 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, Ogrē.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja vietnieka Ģ. Jermacāna, tālr. 20224542

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

