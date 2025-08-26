26. augustā ūdensvada remontdarbu dēļ nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Ogrē

Skolas ielā 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, Ogrē.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka šī gada 26. augustā ūdensvada remontdarbu dēļ no plkst. 9.00 līdz 15.00 nebūs pieejams ūdens:
Skolas ielā 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, Ogrē.
Jautājumu gadījumā vērsties pie Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja vietnieka Ģ. Jermacāna, tālr. 20224542
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām!