Otrdiena, 27.01.2026 15:58
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27.01.2026 15:58
Ildze, Ilze, Izolde
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 15:39

28. janvārī notiks Ogresgala un Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēdes

OgreNet
28. janvārī notiks Ogresgala un Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēdes
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 15:39

28. janvārī notiks Ogresgala un Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēdes

OgreNet

Trešdien, 28. janvārī, notiks Ogresgala un Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēdes, liecina publiskotā informācija Ogres novada pašvaldības mājaslapā.

Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 28. janvārī plkst. 18.30 – 20.30 Ogresgala pagasta Tautas nama mazajā zālē.

Darba kārtībā:

  1. Ziņojums par piedalīšanos budžeta priekšlikumu izstrādē un iesniegšanā.
  2. Viedokļa paušana par budžeta izstrādi, tā izskatīšanu un Iedzīvotāju padomei iesniegto budžeta projektu.
  3. Iedzīvotāju aktuālo jautājumu uzklausīšana.
  4. Kopējās nostājas paušana par budžetu un domes lēmuma projekta sagatavošana.

Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 28. janvārī plkst. 18.00 Madlienas pagasta kultūras nama "O divi" zālē.

Darba kārtībā:

  1. Iepazīšanās ar 2026. gada budžetu.
  2. Madlienas vidusskolas reorganizācijas procesa aktualitātes.
  3. Informācija par komunālajiem pakalpojumiem un to maksājumiem.   
  4. Padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un atbildes uz  iedzīvotāju jautājumiem.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?