Ogresgala pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 28. janvārī plkst. 18.30 – 20.30 Ogresgala pagasta Tautas nama mazajā zālē.
Darba kārtībā:
- Ziņojums par piedalīšanos budžeta priekšlikumu izstrādē un iesniegšanā.
- Viedokļa paušana par budžeta izstrādi, tā izskatīšanu un Iedzīvotāju padomei iesniegto budžeta projektu.
- Iedzīvotāju aktuālo jautājumu uzklausīšana.
- Kopējās nostājas paušana par budžetu un domes lēmuma projekta sagatavošana.
Madlienas pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 28. janvārī plkst. 18.00 Madlienas pagasta kultūras nama "O divi" zālē.
Darba kārtībā:
- Iepazīšanās ar 2026. gada budžetu.
- Madlienas vidusskolas reorganizācijas procesa aktualitātes.
- Informācija par komunālajiem pakalpojumiem un to maksājumiem.
- Padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.