Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūves laikā no šī gada 28. marta tiks slēgti trīs pasažieru kustībai izmantotie sliežu ceļi, tādēļ pasažieriem jārēķinās gan ar ievērojamām izmaiņām visu maršrutu vilcienu kustības sarakstos, gan ar to, ka lielai daļai vilcienu tiks mainīti to atiešanas un pienākšanas ceļi Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā.
Lūdzam pasažierus, dodoties uz vilcienu, Rīgas stacijā izvietotajos informācijas tablo pirms brauciena pārliecināties, no kura ceļa aties konkrētais vilciens. Ikvienā reisā var būt operatīvas izmaiņas laika apstākļu, negadījumu, vilcienu sastāvu vai infrastruktūras bojājumu, kā arī citu iemeslu dēļ, tādēļ lūdzam sekot līdzi iespējamām ārkārtas izmaiņām.
"Pasažieru vilciena" mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienu uz priekšu, jau ietver kustības grafika izmaiņas. Ar vilcienu pamatsarakstu, kas stāsies spēkā 28. martā, iespējams iepazīties šeit:
Atgādinām! Pirms katra brauciena vilcienā lūdzam izvērtēt pārvietošanās nepieciešamību, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī. Tāpat veselības drošības nolūkā vilcienā visu brauciena laiku ir jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī jāaizņem nemarķētās sēdvietas.
Informāciju sagatavoja AS "Pasažieru vilciens"