Ceturtdiena, 09.10.2025 15:25
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:25
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 18. maijs, 2021 09:51

29.maijā Svētku gadatirgus Ķegumā

kegumanovads.lv
29.maijā Svētku gadatirgus Ķegumā
Otrdiena, 18. maijs, 2021 09:51

29.maijā Svētku gadatirgus Ķegumā

kegumanovads.lv

29.maijā plkst.12.00 pie baznīcas laukuma būs iespēja iegādāties stādus, Ķeguma parkā – mājražojumus un pārtikas preces, pie Ķeguma dienas centra – amatnieku darinājumus.


Informējam, ka tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem OBLIGĀTI jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Atgādinām, ka katrā no tirdziņiem iespējams atrasties 20 tirgotājiem!

Pieteikumus tirdzniecībai iespējams aizpildīt ŠEIT.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?