Informējam, ka tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem OBLIGĀTI jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Atgādinām, ka katrā no tirdziņiem iespējams atrasties 20 tirgotājiem!
Pieteikumus tirdzniecībai iespējams aizpildīt ŠEIT.
Otrdiena, 18. maijs, 2021 09:51
29.maijā Svētku gadatirgus Ķegumā
29.maijā plkst.12.00 pie baznīcas laukuma būs iespēja iegādāties stādus, Ķeguma parkā – mājražojumus un pārtikas preces, pie Ķeguma dienas centra – amatnieku darinājumus.