Ogres novada pašvaldības publiskotā informācija liecina, ka nākamā Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 29. oktobrī plkst. 19.00 Taurupes pagasta Tautas namā.

Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēdes darba kārtība 29.10.:

  1. Līdz 29. oktobrim saņemto iedzīvotāju priekšlikumu apkopošana un izvērtēšana, kā arī sēdē klātesošo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana.
  2. Par 2026. gada budžeta veidošanu un priekšlikumu virzīšanu tālākai attīstībai. Diskusija ar Taurupes pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Stafecki.
  3. Citi jautājumi un aktualitātes.

Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 29. oktobrī plkst. 19.00 Ogrē, Ogres novada pašvaldības Mazajā zālē, Brīvības ielā 33.

Darba kārtībā:

  1. Īss atskats par Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes paveikto kopš 29.07.2025.
  2. Aktuālā informācija par sporta jomas prioritātēm Ogres pilsētā (informē Dzirkstīte Žindiga) un diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
  3. Citi jautājumi.
