Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēdes darba kārtība 29.10.:
- Līdz 29. oktobrim saņemto iedzīvotāju priekšlikumu apkopošana un izvērtēšana, kā arī sēdē klātesošo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana.
- Par 2026. gada budžeta veidošanu un priekšlikumu virzīšanu tālākai attīstībai. Diskusija ar Taurupes pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Stafecki.
- Citi jautājumi un aktualitātes.
Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 29. oktobrī plkst. 19.00 Ogrē, Ogres novada pašvaldības Mazajā zālē, Brīvības ielā 33.
Darba kārtībā:
- Īss atskats par Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes paveikto kopš 29.07.2025.
- Aktuālā informācija par sporta jomas prioritātēm Ogres pilsētā (informē Dzirkstīte Žindiga) un diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
- Citi jautājumi.