Otrdiena, 25.11.2025 19:53
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25.11.2025 19:53
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25. novembris, 2025 14:05

30. novembrī būs slēgti stāvlaukumi Ogres centrā

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet
30. novembrī būs slēgti stāvlaukumi Ogres centrā
Foto: Ogres novada sporta centrs
Otrdiena, 25. novembris, 2025 14:05

30. novembrī būs slēgti stāvlaukumi Ogres centrā

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet

30. novembrī automašīnu stāvlaukumi pie Ogres novada Kultūras centra un skulptūras "Baltā cielava" būs īslaicīgi slēgti, informē Ogres novada Kultūras centrs.

Sakarā ar Ziemas tirdziņu, 

  • no 30. novembra plkst. 00.00 līdz 20.30 būs slēgts laukums pie Ogres novada Kultūras centra ieejas
  • no 30. novembra plkst. 08.00 līdz 20.30 būs slēgts laukums pie skulptūras BALTĀ CIELAVA, Brīvības ielas gājēju posma galā

Šajā laika posmā automašīnas aicina novietot citās, tuvumā esošajās auto stāvvietās.
Ziemas svētku tirdziņš Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada Kultūras centra laukumā norisināsies no plkst. 16.00 līdz 20.00. Tirdziņā būs iespēja baudīt svētku atmosfēru, iegādāties vietējo meistaru darinājumus, gardumus un svētku dāvanas.

Karte ar tuvumā esošajām stāvvietām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?