Sakarā ar Ziemas tirdziņu,
- no 30. novembra plkst. 00.00 līdz 20.30 būs slēgts laukums pie Ogres novada Kultūras centra ieejas
- no 30. novembra plkst. 08.00 līdz 20.30 būs slēgts laukums pie skulptūras BALTĀ CIELAVA, Brīvības ielas gājēju posma galā
Šajā laika posmā automašīnas aicina novietot citās, tuvumā esošajās auto stāvvietās.
Ziemas svētku tirdziņš Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada Kultūras centra laukumā norisināsies no plkst. 16.00 līdz 20.00. Tirdziņā būs iespēja baudīt svētku atmosfēru, iegādāties vietējo meistaru darinājumus, gardumus un svētku dāvanas.