Piektdiena, 30. jūlijs, 2021 10:21

31. jūlijā izmaiņas maršrutā Ogre–Rembate–Ogre
31. jūlijā izmaiņas maršrutā Ogre–Rembate–Ogre

Sakarā ar Lielvārdes pilsētas svētkiem 2021. gada 31. jūlijā tiks slēgta satiksme Ausekļa ielā, Lielvārdē. Tādējādi maršruta Nr.6121 Ogre–Rembate–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas izbrauc plkst.11.00, neapstāsies pieturā Lielvārdes centrs; autobuss brauks pa Rembates ielu un pasažieru apmaiņu veiks stāvlaukumā pie Lielvārdes dzelzceļa stacijas.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

