Piektdiena, 30. jūlijs, 2021 10:21
31. jūlijā izmaiņas maršrutā Ogre–Rembate–Ogre
Sakarā ar Lielvārdes pilsētas svētkiem 2021. gada 31. jūlijā tiks slēgta satiksme Ausekļa ielā, Lielvārdē. Tādējādi maršruta Nr.6121 Ogre–Rembate–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas izbrauc plkst.11.00, neapstāsies pieturā Lielvārdes centrs; autobuss brauks pa Rembates ielu un pasažieru apmaiņu veiks stāvlaukumā pie Lielvārdes dzelzceļa stacijas.