Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.
Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 14 pārvadātāji: AS “Nordeka”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Balvu autotransports” un SIA “Ceļavējš”.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste