Ceturtdiena, 09.10.2025 23:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:52
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 3. maijs, 2022 10:08

4. maijā gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 350 reģionālo autobusu maršrutos

4. maijā gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 350 reģionālo autobusu maršrutos
Otrdiena, 3. maijs, 2022 10:08

4. maijā gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 350 reģionālo autobusu maršrutos

Autotransporta direkcija atgādina, ka Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 2022. gada 4. maijā, gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 350 reģionālo autobusu maršrutos.

Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 14 pārvadātāji: AS “Nordeka”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Balvu autotransports” un SIA “Ceļavējš”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, Valsts SIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?