Jau vairākus gadus Latvijā tiek dibināta tradīcija atzīmēt Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu sēžoties pie balti klāta galda. BALTĀ GALDATA SVĒTKU mērķis ir iedvesmot cilvēkus svinēt šo dienu – svinēt Latvijas neatkarību.
Iedvesmas radīšanai Ogres novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, kultūras un tautas namu vadītāji, kā arī Ogres novada Kultūras centra darbinieki sagatavojuši video, kuros redzams, kā 4. maija svinībām gatavojās viņi. Video skatāmi Ogres novada Kultūras centra mājas lapā www.okultura.lv , kā arī sociālo tīklu Facebook šeit: un Instagram kontos šeit:
Aicinām arī Ogres novada iedzīvotājus dalīties ar savām BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU svinību tradīcijām, publicējot svētku foto vai video un pievienojot tam mirkļbirkas #baltāgaldautasvētki #Ogresnovads
Radīsim svētkus kopā, veidojot svētku sajūtu katrs savās mājās. Sēdīsimies pie skaisti klāta galda, dosimies baudīt Latvijas dabu vai kā īpašāk, kā to darām ikdienā pavadīsim šo dienu, domās kavējoties pie mūsu Latvijas un kopīgām vērtībām.