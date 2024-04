4. maija svētku pasākumi Ogres novadā

Plkst. 13.00 Lauberes Kultūras namā Latvija Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums.



Plkst 13.00 Tīnūžu Tautas namā svētku pasākums “Nekur nav tik labi kā mājās”.



Plkst. 13.00 Rembates Tautas namā Baltā galdauta svētki - svētku koncerts, kurā piedalās JVPI “Kultūra” senioru vokālais ansamblis “Vīzija” un Mežotnes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Mēs”.



Plkst.15.00 Baltā galdauta svētki “Par Latviju” Ciemupes Tautas namā. Notiks komandu erudīcijas spēle. Līdzi jāņem cienasts.



Plkst. 16.00 Ogrē, Ogres novada Kultūras centra laukumā pasākums "Svētki dejo, svētki skan". Ogres novada amatierkolektīvu lielkoncerts. Piedalās Ogres novada kori un Ogres novada Kultūras centra deju kolektīvi. (No 3. maija plkst. 22.00 līdz 4. maija plkst. 21.00, nebūs pieejama autostāvvieta pie Ogres novada Kultūras centra galvenās ieejas.)



Plkst. 14.00 Meņģeles Tautas namā Baltā galdauta svētki. Dažādu ķīseļu degustācijas, dalīšanās to vārīšanas pieredzē.



Plkst. 14.00 Jumpravas Kultūras namā svētku koncerts, par patriotisku noskaņu parūpēsies grupa “Kaleido”. Koncertu pavadīsim pie balti klātiem galdiem ar līdzi paņemtiem cienastiem. Labu laikapstākļu gadījumā koncerts notiks JumpravasKkultūras nama pagalmā.



Plkst. 16.00 Tomē Baltā galdauta svētki. Tiksimies pie Tomes akmens. Kopā stādīsim saulespuķes un dekoratīvos kociņus. Kopā saklāsim svētku galdu no līdzi atnestā cienasta. Kopā gatavosim pantāgu, dziedāsim dziesmas un baudīsim pikniku.



Plkst. 17.00 Krapes Tautas namā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts.



Plkst. 18.00 Lielvārdes Kultūras namā kamermūzikas koncerts “Ieelpo Latviju” . Ieejas maksa 5 eiro.



Plkst.18.00 Ķeipenes Tautas namā dziesminieks, dzejnieks, rakstnieks un gleznotājs Valdis Atāls un Zane Bērziņa koncertā “Pavasarim līdz!”. Biļetes cena iepriekšpārdošanā 4 eiro, pasākuma dienā - 5 eiro.



Lai jauki, silti un patīkami svētki Ogres novadā!