11.00
Svētku Ekumēniskais dievkalpojums
Ogres Trīssavienības baptistu draudzē un tiešraidē kanālā ReTV
11.00 un visas dienas garumā
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Savā mājsaimniecībā
12.00 – 20.00
Svētku video sveicieni un radoši pārsteigumi
Ogres pilsētvidē un sociālajos tīklos
12.00.- 20.00
Fotoizstāde ATMODA UN LATVIJAS NEATKARĪBAS ATGŪŠANA
Pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja
13.00
Jaunā gājēju tilta pār Ogres upi atklāšana
20.00 – 22.00
Ogres Arkveida tilts izgaismots Latvijas karoga krāsās
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.