4.maijs Ķeguma novadā
4.maijā aizvadīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena Ķeguma novadā.

Ķeguma pilsētā pie tautas nama ikviens, dodoties pastaigā, varēja aplūkot foto izstādi par 4.maija svinēšanas tradīcijām, iepazīties ar Ķeguma novada pašvaldības apsveikumu svētkos, kā arī iegūt informāciju par notikumiem, kas norisinājās 1990.gada 4.maijā. Foto izstādē bija iespēja ielūkoties svētku norisē – kopīgi ir klāti balti galdauti, apmeklēti koncerti, stādīti kociņi un pat likti lego valsts svētku tematikā.

Rembates pagastā tautas nama logus rotāja patriotiski dzejoļi, pie tautas nama logiem plīvoja sarkanbaltsarkani karogi un pagasts bija izdaiļots valsts svētku krāsās. Glāzšķūnī tiltu pār Ogres upi rotāja ziedi, sarkanas un baltas lentītes un Latvijas karodziņi, kas līgani plīvoja vējā.

Arī Tomes pagasts šogad tika izdaiļots valsts svētku krāsās. Maijā Tomes folkloras kopa “Graudi” pievienojās virtuālajam “Tautas tērpu gājienam”, demonstrējot savus skaistos tērpus un šai svētku reizei par godu, pūrā atstātos, kā arī pašu darinātos, izrakstītos linu dvieļus.

Birzgales pagastā pie muzeja “Rūķi” tika skaisti klāts galds. Ikviens, dodoties pastaigā, 4.maijā varēja izveidot savu svētku dienas momentuzņēmumu patriotiskās noskaņās.

