Ceturtdiena, 09.10.2025 20:16
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:16
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 4. septembris, 2021 07:40

4. septembrī Krapes muižas svētki

ogresnovads.lv
4. septembrī Krapes muižas svētki
Sestdiena, 4. septembris, 2021 07:40

4. septembrī Krapes muižas svētki

ogresnovads.lv

Attīstot veiksmīgu kopienas sadarbību un tūrisma pudura piedāvājumu, 4. septembrī Krapes pagastā tiks svinēti Krapes muižas svētki. Svētku laikā biedrība “Skaņumāja” ar plašu muzikālo programmu atklās “zaļo skatuvi”.

Krapes muiža ir neliela apdzīvota vieta, kas sadalīta Ogres novada Krapes un Lēdmanes pagastā, bet pēdējo gadu laikā piedzīvojusi spožu izaugsmi tūrisma un kopienas sadarbības jomā. Pieci kaimiņos esoši tūrisma objekti radījuši pievilcīgu vietējā tūrisma galamērķi, kas piesaista gan individuālus ceļotājus, gan tūristu grupas.

Lai iepazīstinātu ar Krapes muižas vērtībām un apskates objektiem, 4. septembrī ikviens interesents laipni gaidīts uz pirmajiem Krapes muižas svētkiem. Līdz pat 16.00 būs iespējams doties izzinošās ekskursijās, iepazīstot latviešu tautas mūzikas daudzveidību, degustējot vietējo vīnu un dažādu ārstniecības augu eliksīrus, kā arī izstaigājot vēsturisko muižas parku. Tāpat svētku viesiem būs iespēja iegādāties Krapē ražotus produktus un lasīt svaigas ogas aveņu audzētavā.

Ar vietējās kopienas iniciatīvu uzsākta alternatīvas kultūrvietas attīstība. Svētku dienā tiks atklāts biedrības “Skaņumāja” īstenotais ELFLA LEADER projekts “Zaļā Skaņumāja – aktivitāšu ārtelpa mācību un kultūras pasākumiem”. Šī āra skatuve būs viens no pārmaiņu instrumentiem, kas nākotnē varētu pozitīvi mainīt teju neesošo kultūras dzīvi Krapes pagastā. Jauno skatuvi ieskandinās tuvākās apkārtnes muzikanti un amerikāņu folk/blūza grupa “Rahu the Fool” no Rīgas.

Visi apskates objekti svētku laikā atvērti bez iepriekšējas pieteikšanās, bet citā laikā savu apmeklējumu lūgums saskaņot ar vietas saimniekiem. Ar Krapes muižas tūrisma pudura piedāvājumu varat iepazīties kopienas veidotajā mājaslapā krapesmuiza.lv.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?