Krapes muiža ir neliela apdzīvota vieta, kas sadalīta Ogres novada Krapes un Lēdmanes pagastā, bet pēdējo gadu laikā piedzīvojusi spožu izaugsmi tūrisma un kopienas sadarbības jomā. Pieci kaimiņos esoši tūrisma objekti radījuši pievilcīgu vietējā tūrisma galamērķi, kas piesaista gan individuālus ceļotājus, gan tūristu grupas.
Lai iepazīstinātu ar Krapes muižas vērtībām un apskates objektiem, 4. septembrī ikviens interesents laipni gaidīts uz pirmajiem Krapes muižas svētkiem. Līdz pat 16.00 būs iespējams doties izzinošās ekskursijās, iepazīstot latviešu tautas mūzikas daudzveidību, degustējot vietējo vīnu un dažādu ārstniecības augu eliksīrus, kā arī izstaigājot vēsturisko muižas parku. Tāpat svētku viesiem būs iespēja iegādāties Krapē ražotus produktus un lasīt svaigas ogas aveņu audzētavā.
Ar vietējās kopienas iniciatīvu uzsākta alternatīvas kultūrvietas attīstība. Svētku dienā tiks atklāts biedrības “Skaņumāja” īstenotais ELFLA LEADER projekts “Zaļā Skaņumāja – aktivitāšu ārtelpa mācību un kultūras pasākumiem”. Šī āra skatuve būs viens no pārmaiņu instrumentiem, kas nākotnē varētu pozitīvi mainīt teju neesošo kultūras dzīvi Krapes pagastā. Jauno skatuvi ieskandinās tuvākās apkārtnes muzikanti un amerikāņu folk/blūza grupa “Rahu the Fool” no Rīgas.
Visi apskates objekti svētku laikā atvērti bez iepriekšējas pieteikšanās, bet citā laikā savu apmeklējumu lūgums saskaņot ar vietas saimniekiem. Ar Krapes muižas tūrisma pudura piedāvājumu varat iepazīties kopienas veidotajā mājaslapā krapesmuiza.lv.