5. jūnijā ūdens nebūs pieejams:
- Lēdmanes ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- Lauberes ielā 6.
8. jūnijā ūdens nebūs pieejams:
- Lēdmanes ielā 7, 8, 9;
9. jūnijā ūdens nebūs pieejams:
- Lēdmanes ielā 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka 5., 8. un 9. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 19.00 ir plānots veikt esošā ūdensvada pārslēgšanu uz pagaidu ūdensvadu. Darbu veikšanas laikā būs nepieciešams uz laiku pārtraukt ūdensapgādi sekojošās adresēs:
5. jūnijā ūdens nebūs pieejams:
8. jūnijā ūdens nebūs pieejams:
9. jūnijā ūdens nebūs pieejams: