5. februārī, plkst. 18.00, Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Lielajā zālē, Brīvības ielā 33, Ogrē, publiskās apspriešanas ietvaros, lai informētu par Plānošanas dokumentiem un sniegtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, tiek rīkota sanāksme klātienē un attālināti (hibrīdrežīmā) Ogres un Ogresgala pagasta iedzīvotājiem.
Lai piedalītos publiskās apspriešanās sanāksmē videokonferences formātā (Zoom), jāreģistrējas, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtami pa pastu vai iesniedzami Pašvaldības centrālajā administrācijā un augstāk norādītajās Pašvaldības pārvaldēs.
Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtami uz elektronisko pastu .
Priekšlikumus iespējams iesniegt arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.
Apmeklētāju pieņemšana: apmeklētājus pieņem darba laikā Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļā, iepriekš piesakoties pie Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja Jevgēnija Duboka: tālr. 65046174, e-pasta adrese: .
Materiālu pieejamība
Ar Plānošanas dokumentiem elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv:
Ogres novada teritorijas plānojums
Plūdu riska un meliorācijas sistēmas attīstības tematiskais plānojums
Dabas un apstādījumu teritoriju, ūdens teritoriju un krastmalu, ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma tematiskais plānojums
Pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskais plānojums
Ar Plānošanas dokumentu drukātiem materiāliem darba laikā var iepazīties:
- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.;
- Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., 1. stāvā;
- Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov.;
- Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov.;
- Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pag., Ogres nov.;
- Krapes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta padomes ēka”, Krapē, Krapes pag., Ogres nov.;
- Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres nov.;
- Ķeipenes pagasta pārvaldes ēkā, “Saulīte”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov.;
- Lauberes pagasta pārvaldes ēkā, Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov.;
- Lēdmanes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Lēdmanē, Lēdmanes pag., Ogres nov.;
- Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes nov.;
- Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag.;
- Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 5, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov.;
- Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Meņģelē, Meņģeles pag., Ogres nov.;
- Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pag., Ogres nov.;
- Suntažu pagasta pārvaldes ēkā, “Tautas nams”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.;
- Taurupes pagasta pārvaldes ēkā, Bērzu ielā 6, Taurupē, Taurupes pag., Ogres nov.;
- Tomes pagasta pārvaldes ēkā, “Ābelītes”, Tomē, Tomes pag., Ogres nov.