Jaunā novada pašvaldības dome ir jāievēlē 23 deputātu sastāvā, pretendentu skaits ir krietni lielāks – savus deputātu kandidātus, kopskaitā 243, piedāvā 12 politisko partijas un partiju apvienības.
Atšķirībā no agrāk notikušajām vēlēšanām šoreiz vēlētājs no piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim – balsot var jebkurā sava vēlēšanu apgabala vēlēšanu iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību.
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Ogres novada vēlēšanu apgabala iecirkņos katram balsotājam tiks izsniegts vēlēšanu zīmju komplekts ar 12 numerācijas secībā sakārtotām vēlēšanu zīmēm (Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji sava saraksta kārtas numuru izlozēja šī gada 9. aprīlī notikušajā izlozē).
Vēlēšanu iecirkņi 5. jūnijā būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti arī otrdien,1. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00, un trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 14.00, taču šajās dienās nevarēs nobalsot.
Vēlēšanu iecirkņu darba laikā vēlētāji var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, iepazīties ar informāciju par deputātu kandidātu sarakstiem un partiju priekšvēlēšanu programmām.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji, var lūgt nodrošināt balsošanu viņu atrašanās vietā. Iesniegumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā tuvākajā vēlēšanu iecirknī varēs iesniegt no 31. maija līdz 5. jūnijam (plkst. 12.00) tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiks tikai tad, ja vēlētājs atrodas tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.
Ja iesniegumu balsošanai vēlētāja atrašanās vietā ir iespēja parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijai: e-pasta adrese vai , pasta adrese Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001.
Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija atgādina, ka pašvaldību vēlēšanas notiks, vēlēšanu iecirkņos stingri ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tostarp distancēšanos un mutes un deguna aizsargamasku lietošanu, un aicina vēlētājus apzināties situācijas nopietnību, būt atbildīgiem pret sevi un līdzcilvēkiem.
Visa informācija par pašvaldību vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī telefoniski katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00 – Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruņa numurs ir 67049999.
Ar Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju var sazināties, zvanot uz 65071164