Ogres novada pašvaldības publiskotā informācija liecina, ka 5. novembrī notiks Tomes pagasta un Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes sēdes.

Tomes iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 5. novembrī plkst. 19.00 Tomes Dienas centrā, "Ābelītes", Tomes pagastā, Ogres novadā, LV- 5020.

Darba kārtībā:

  1. Tomes pagasta aktualitātes.
  2. Iedzīvotāju ierosinājumu uzklausīšana, aktuālo jautājumu apspriešana.

Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 5. novembrī plkst. 19.00 Ogrē, Ogres novada pašvaldības Mazajā zālē, Brīvības ielā 33.

Darba kārtībā:

  1. Aktuālais par vides jautājumiem Ogres pilsētā (ar vidi saistītie plāni, iedzīvotājiem saistošie noteikumi, reālā situācija pašvaldības policijas redzējumā).
  2. Citi jautājumi.
Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
