Tomes iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 5. novembrī plkst. 19.00 Tomes Dienas centrā, "Ābelītes", Tomes pagastā, Ogres novadā, LV- 5020.
Darba kārtībā:
- Tomes pagasta aktualitātes.
- Iedzīvotāju ierosinājumu uzklausīšana, aktuālo jautājumu apspriešana.
Ogres pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks 2025. gada 5. novembrī plkst. 19.00 Ogrē, Ogres novada pašvaldības Mazajā zālē, Brīvības ielā 33.
Darba kārtībā:
- Aktuālais par vides jautājumiem Ogres pilsētā (ar vidi saistītie plāni, iedzīvotājiem saistošie noteikumi, reālā situācija pašvaldības policijas redzējumā).
- Citi jautājumi.