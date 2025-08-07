Ceturtdiena, 07.08.2025 22:53
Trešdiena, 6. augusts, 2025 17:03

7. augustā notiks Krapes pagasta iedzīvotāju padomes sēde

7. augustā notiks Krapes pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 7. augustā plkst. 18.00 Krapes pagasta skolas sporta zālē notiks Krapes pagasta iedzīvotāju padomes otrā sēde.

Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes

