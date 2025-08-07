Visa informācija, kas saistīta ar iedzīvotāju padomēm, tai skaitā iedzīvotāju padomju sēžu darba kārtība, ir atrodama (un turpmāk būs atrodama) Ogres novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padomes: https://www.ogresnovads.lv/lv/iedzivotaju-padomes
Trešdiena, 6. augusts, 2025 17:03
7. augustā notiks Krapes pagasta iedzīvotāju padomes sēde
Ogres novada pašvaldība informē, ka šī gada 7. augustā plkst. 18.00 Krapes pagasta skolas sporta zālē notiks Krapes pagasta iedzīvotāju padomes otrā sēde.