Ar vienu asins ziedošanas reizi var palīdzēt izglābt 3 dzīvības! Ziedojot asinis, tiek stimulēta Tava asinsrites sistēma, atjaunojot asins sastāvu. Turklāt šobrīd ir iespēja arī noskaidrot, vai Tev ir Covid-19 antivielas.
#MumsIrVienaAsinsrite #ZiedoNoSirds
Asinis ziedot vari, ja:
-Esi 18 - 65 gadus vecs;
-Sver ne mazāk par 50 kg;
-Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu;
-Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi;
-Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis;
-Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma;
-Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie kam pēc 6. reizes vīriešiem jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).
Ieteikumi pirms asins ziedošanas:
-3 – 4 stundas pirms procedūras iesaka vieglu ēdienreizi un papildu šķidruma uzņemšanu (jāizdzer apmēram četras glāzes ūdens vai sulu u.c.). Tukšā dūšā asinis ziedot nedrīkst!
-Vismaz 2-3 stundas pirms procedūras nedrīkst smēķēt, jo Tev būs labāka pašsajūta procedūras laikā un pēc tās, kā arī būs kvalitatīvāki asins komponenti. Smēķētājiem skābekļa līmenis asinīs samazinās par 15%. Tas atsaucas uz visu organisma vielmaiņu un asins kvalitāti.
Ieteikumi pēc asins ziedošanas:
-Sterilo pārsēju jātur uz rokas vismaz 2 – 3 stundas, lai nerastos zemādas asins izplūdums vai iekaisums, ko var izraisīt apkārtējā vidē esošie putekļi un mikroorganismi. Vēnas punkcijas vietu nedrīkst mērcēt un sasmērēt. Pārsēju nedrīkst atslābināt vai savilkt, ja nepieciešams jauns pārsējs, jālieto tīru marles saiti.
-Jāatpūšas ne mazāk kā 15 minūtes.
-Divas stundas nav vēlams vadīt transporta līdzekli.
-Nenest somu uz rokas, no kuras tika ņemtas asinis.
-Nevajag strādāt smagu fizisku darbu, netrenēties, neskriet, nenest smagus priekšmetus, nepeldēties un nesauļoties.
-Vismaz 12 stundas pēc asins ziedošanas nedrīkst strādāt paaugstinātas bīstamības darbus: pārvadāt pasažierus, vadīt lidmašīnu, vilcienu, strādāt augstumā u.c.
Atgādinām, lai nodotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).Aicinām asins donorus sekot līdzi jaunākajai informācijai VADC mājaslapā www.donors.lv vai sazināties, zvanot: 8000 0003.