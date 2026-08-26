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Trešdiena, 26. augusts, 2026 08:51

96% klientu gaisma ieslēgta! Eksperti skaidro, kāpēc vietām rodas atkārtoti elektroapgādes pārtraukumi

OgreNet
96% klientu gaisma ieslēgta! Eksperti skaidro, kāpēc vietām rodas atkārtoti elektroapgādes pārtraukumi
Foto: Sadales tīkls
Trešdiena, 26. augusts, 2026 08:51

96% klientu gaisma ieslēgta! Eksperti skaidro, kāpēc vietām rodas atkārtoti elektroapgādes pārtraukumi

OgreNet

Turpinoties intensīvam darbam pēc postošās pagājušās nedēļas nogales vētras, līdz 26. augusta rītām, plkst. 06.00 elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 266 000 klientu – ap 96% no visiem tiem klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde tika pārtraukta. Novērsti 1256 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Kur tas bija iespējams, darbi turpinājās arī pēc tumsas iestāšanās. Darbs pie elektroapgādes atjaunošanas turpinās pastiprinātā režīmā, lai atjaunotu elektroapgādi vēl aptuveni 11 000 klientu. Bojāto elektrolīniju apsekošanā "Sadales tīkls" izmanto dronus ātrākai defektu identificēšanai. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novadā.

Var gadīties situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus.  

Plānots, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistītas vairāk nekā  200  "Sadales tīkla" brigādes – piesaistīti  visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. Uzņēmums cieši sadarbojas ar telekomunikāciju operatoriem, lai operatīvi atjaunotu arī mobilos sakarus. Turpinās vētras postījumu apsekošana ar droniem, kas būtiski palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu elektrolīnijās. 

Visā Latvijas teritorijā turpinās gan bojāto līniju defektēšana, gan bojājumu novēršana – daudzviet uz vadiem krituši lieli koki, ir rauti vadi vai lauzti elektrolīniju balsti. Elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē bojājumu skaits, sarežģītība un apsekojamā teritorija.

Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot  līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs). Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicinām ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112). 

Kā vēstīts, sestdien, 22. augustā,  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valstī rietumos un centrālajos rajonos izsludināja sarkano pērkona negaisa brīdinājumu, bet valsts austrumu pusē – oranžo pērkona negaisa brīdinājumu. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā – sestdienas, 23. augusta, rītā, elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Negaiss izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus arī Lietuvā, kur bez elektrības bija palikušas aptuveni 256 000 mājsaimniecību. 

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