96% klientu gaisma ieslēgta! Eksperti skaidro, kāpēc vietām rodas atkārtoti elektroapgādes pārtraukumi

Var gadīties situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus.
Plānots, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistītas vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes – piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. Uzņēmums cieši sadarbojas ar telekomunikāciju operatoriem, lai operatīvi atjaunotu arī mobilos sakarus. Turpinās vētras postījumu apsekošana ar droniem, kas būtiski palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu elektrolīnijās.
Visā Latvijas teritorijā turpinās gan bojāto līniju defektēšana, gan bojājumu novēršana – daudzviet uz vadiem krituši lieli koki, ir rauti vadi vai lauzti elektrolīniju balsti. Elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē bojājumu skaits, sarežģītība un apsekojamā teritorija.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs). Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicinām ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112).
Kā vēstīts, sestdien, 22. augustā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valstī rietumos un centrālajos rajonos izsludināja sarkano pērkona negaisa brīdinājumu, bet valsts austrumu pusē – oranžo pērkona negaisa brīdinājumu. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā – sestdienas, 23. augusta, rītā, elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Negaiss izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus arī Lietuvā, kur bez elektrības bija palikušas aptuveni 256 000 mājsaimniecību.