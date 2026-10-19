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Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 17:25

Aicina atsaukties aculieciniekus traģiskajai avārijai Tīnūžu pagastā

OgreNet
Aicina atsaukties aculieciniekus traģiskajai avārijai Tīnūžu pagastā
Foto: Valsts policija
Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 17:25

Aicina atsaukties aculieciniekus traģiskajai avārijai Tīnūžu pagastā

OgreNet

Šodien, 19. oktobrī, ap pulksten 05.40 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Ogres novadā, Tīnūžu pagastā, uz autoceļa P80, kur aptuveni 620 metru attālumā no rotācijas apļa, Kokneses virzienā, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīnas "Volvo" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā.

Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, kā arī personas kuras redzēja gājēju pārvietojamies konkrētajā ceļa posmā pirms notika negadījums, zvanot pa tālruņa numuru 67219837 vai 112.

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