Aicina atsaukties vietējos uzņēmējus

Ķeguma novada svētkus šogad svinēsim no 21.maija līdz 30.maijam. Ņemot vērā epidemioloģiskos drošības pasākums Ķeguma novada svētku organizatoru darba grupa iegulda lielu darbu, lai svētki varētu notikt pēc iespējas drošāk.

Lai svētki mums visiem būtu izdevušies, aicinām atsaukties vietējos Ķeguma novada uzņēmējus, kuri vēlētos līdzdarboties svētkos no 24. līdz 27.maijam, piedāvājot iedzīvotājiem un viesiem, ielūkoties uzņēmuma nozarē. Mājražotājs, viesu nams, saimnieks, individuālais uzņēmējs vai jebkurš amata meistars ir aicināts atsaukties, dalīties ar savu amata prasmi, parādīt skaistumu, ko spēj radīt un ļaut ielūkoties savā ikdienas dzīvē.

Ja vēlaties piedalīties lūdzam līdz 1.maijam aizpildīt aptaujas anketu šeit.

Lai mums visiem skaisti svētki!

