-Ogrē - pie karietes Mālkalnes prospektā;
-Ikšķilē - Skolas ielā 4;
-Ķegumā - parkā pie Tautas nama;
-Lielvārdē - pie A. Pumpura muzeja.
Jau vēstīts, ka šogad Ogres novadā norisinās arī akcija “Egļu stāsts”, kas guvusi necerēti lielu atsaucību. Savas eglītes izrotājuši vairāk kā 80 iestādes, uzņēmumi, amatierkolektīvi un iedzīvotāju grupas. Ikviens aicināts apmeklēt eglītes visā Ogres novadā un nobalsot par skaistāko eglīti: https://ej.uz/egļustāsts
Pilsētu un novada kartes, kurās atzīmētas egļu un svētku rotājumu vietas, atrodamas mājaslapā www.visitogre.lv, sadaļā “Maršruti un kartes”.