Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 13:14

ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 13:14

ogresnovads.lv

Ogres novada pilsētās novietotas eglītes bērnu un vecāku kopā radīšanas priekam. Eglītes  izrotātas ar lampiņām, un pašvaldība aicina vecākus ar bērniem izveidot rotājumus un izgreznot eglītes ar saviem darinājumiem. Eglītes atrodas katrā Ogres novada pilsētā:

-Ogrē  - pie karietes Mālkalnes prospektā;

-Ikšķilē - Skolas ielā 4;

-Ķegumā - parkā pie Tautas nama;

-Lielvārdē - pie A. Pumpura muzeja.

Jau vēstīts, ka šogad Ogres novadā norisinās arī akcija “Egļu stāsts”, kas guvusi necerēti lielu  atsaucību. Savas eglītes izrotājuši vairāk kā 80 iestādes, uzņēmumi, amatierkolektīvi un iedzīvotāju grupas. Ikviens aicināts apmeklēt eglītes visā Ogres novadā un nobalsot par skaistāko eglīti: https://ej.uz/egļustāsts

Pilsētu un novada kartes, kurās atzīmētas egļu un svētku rotājumu vietas, atrodamas mājaslapā www.visitogre.lv, sadaļā “Maršruti un kartes”.

