Aicina bez maksas nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus

No 10. augusta līdz 10. oktobrim Valsts vides dienests (VVD) vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas ietvaros aicina sabiedrību bez maksas nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus drošai to apsaimniekošanai. VVD Radiācijas drošības centrs kampaņu organizē ar mērķi informēt sabiedrību par to, kādi vēsturiskie priekšmeti var būt radioaktīvi, kādi ir iespējamie radiācijas riski, saskaroties ar šiem priekšmetiem, un kā pareizi rīkoties, ja šādi priekšmeti nonāk iedzīvotāju rīcībā.