Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālo reformu 2021. gada vasarā, ir izveidoti jauni un vienoti noteikumi, apstiprināti 2022. gada 31. marta domes sēdē Nr. 29/2022 (protokols Nr.6; 25), “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”. Bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras periodā var pieteikties komercsabiedrības un Ogres novada pašvaldības iestādes.Vienam Darba devējam ir iespēja pieteikties līdz 30 skolēnu darba vietu nodrošināšanai.
Aicinām darba devējus ieskatīties apstiprinātajos noteikumos un vērtēšanas kritērijos, pirms tiek aizpildīta pieteikuma veidlapa skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam.
Aicinām uzņēmējus, biedrības, organizācijas un pašvaldības iestādes no 7. aprīļa līdz 19. aprīlim iesniegt pieteikumu bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, tos sūtīt ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vai papīra formātā nest uz Ogres novada Izglītības pārvaldi, Brīvības ielā 11, Ogrē.
Informējam, ka līdz 8. aprīlim darba devējiem - uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm, biedrībām - ir iespēja pieteikties Nodarbinātības Valsts aģentūras organizētajā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, vairāk informācijas https://www.nva.gov.lv.
Bērniem un jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumam būs iespēja pieteikties laika posmā no 21. aprīļa līdz 11. maijam, pieteikums ar vēlamo norādāmo informāciju tiks publicēts 21.aprīlī. Lūdzam nesteigties un rūpīgi aizpildīt pieteikuma veidlapu, pārliecinoties, ka visas prasītās ailes ir aizpildītas pārdomāti. Ģimenes ārsta izziņu nav nepieciešams pievienot pielikumā. Lūdzam nest skolēna pieteikuma anketu uz Ogres novada Izglītības pārvaldi Brīvības ielā 15, Ogrē (ieeja no Upes prospekta puses).
Ogres novada Izglītības pārvalde plāno organizēt CV (dzīvesgājuma apraksta) un motivācijas vēstules sagatavošanas darbnīcu jauniešiem un individuālo darba interviju meistarklasi attālināti (online), sīkāka informācija par norises laiku drīzumā sekos.
Pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas darba devējs tiks informēts par atbalstītajām darba vietām un to skaitu, skolēni tiks informēti par piedāvātajām darba vietām un plānoto darba laiku. Atbalstāmie skolēnu pieteikumi tiks nodoti komercsabiedrībām, biedrībām, organizācijām un Ogres novada pašvaldības iestādēm, kuras organizēs atlasi un sazināsies ar skolēniem.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts līdz 8 (astoņām) stundām dienā un ne vairāk kā mēnesi pašvaldības programmas ietvaros pie viena darba devēja:
-skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem vienā dienā 4 stundas, bet ne vairāk 20 stundas nedēļā;
-skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem vienā dienā 7 stundas, bet ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
-skolēni vecumā no 18 līdz 20 gadiem vienā dienā 8 stundas, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.
Atlīdzība skolēniem tiek aprēķināta par faktiski nostrādāto laiku, stundas likmi nosakot ne mazāku kā valstī noteiktā minimālā mēnešalga.
Vairāk par skolēnu vasaras nodarbinātību interesēties Ogres novada Izglītības pārvaldē: galvenā jaunatnes lietu speciāliste, Dace Nikolaisone, , 65020461
Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā" šeit:
Pieteikums darba devējiem skolēnu vasaras nodarbinātības īstenošanai Ogres novadā šeit: