-Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personu:
-kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
-kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
-kura ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
-kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
-kurai ir nevainojama reputācija;
vēlama apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minētā mācību programma;
neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādītie ievēlēšanas aizliegumi.
Galvenie amata pienākumi:
-aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
-komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
-veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
-sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
-sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalīties tiesas procesos;
-izskatīt iesniegumus un sūdzības, tajā skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību;
-pārstāvēt tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos;
-nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem;
-pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu;
-palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā;
-sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
-sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;
--pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
-motivēta pieteikuma vēstule;
-dzīvesgājuma apraksts (CV);
-izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
-valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz elektroniski (uz e-pasta adresi: ), personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 2021. gada 5. februārim, ar norādi "Pieteikums Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam".
Tālrunis uzziņām 65021607 (Ogres novada bāriņtiesa).
Amatam noteikta: 45. amata saime,11. mēnešalgu grupa, III līmenis (bruto mēnešalga 1155 EUR).
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.