Ceturtdiena, 09.10.2025 21:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:58
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 3. aprīlis, 2022 10:00

Aicina darināt aizsargkrāsās adījumus Ukrainas karavīriem

LSM.lv
Aicina darināt aizsargkrāsās adījumus Ukrainas karavīriem
Svētdiena, 3. aprīlis, 2022 10:00

Aicina darināt aizsargkrāsās adījumus Ukrainas karavīriem

LSM.lv

Ukrainā aukstums neatkāpjas, tāpēc arvien ir pieprasījums pēc adījumiem. "Latvijas pasts" un biedrība "Tavi draugi" līdz 10. aprīlim turpina labdarības akciju, kurā aicina iedzīvotājus nest adījumus uz pasta nodaļām vai atdot pastniekiem, kas tālāk cimdus, zeķes un citus darinājumus nogādās Rīgā, Ventspils ielā 50, kur tiek komplektētas humānās palīdzības kravas Ukrainai.

Akcija Adījumi rit no 15. marta, un līdz šim jau vērota liela iedzīvotāju aktivitāte, stāstīja akcijas autore Lauma Neimane šeit:

"Tagad aktuālas ir karavīriem zeķes, speciālie cimdi, balaklavas, cepures. Tā galvenā doma – šiem vīriem adījumi vajadzīgi aizsargkrāsās.

Tāpēc mums pretī nāk dziju ražotne "Limbažu tīne", kas krāso dzijas aizsargkrāsās speciāli šim mērķim, lai cilvēkiem būtu, no kā adīt. Tas nenozīmē, ka pārējie adījumi nav vajadzīgi – droši adiet arī tos un nesiet atdot uz pastu!" aicināja Neimane.

Akcijas organizatori norādīja, ka vēl līdz 10. aprīlim savus adījumus joprojām var nodot jebkurā "Latvijas pasta" nodaļā ar norādi "Adījumi", Eksprespasts, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, LV-1000. Tāpat labdari lūgti ziedot tikai jaunus, nevalkātus adījumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?