Akcija Adījumi rit no 15. marta, un līdz šim jau vērota liela iedzīvotāju aktivitāte, stāstīja akcijas autore Lauma Neimane šeit:
"Tagad aktuālas ir karavīriem zeķes, speciālie cimdi, balaklavas, cepures. Tā galvenā doma – šiem vīriem adījumi vajadzīgi aizsargkrāsās.
Tāpēc mums pretī nāk dziju ražotne "Limbažu tīne", kas krāso dzijas aizsargkrāsās speciāli šim mērķim, lai cilvēkiem būtu, no kā adīt. Tas nenozīmē, ka pārējie adījumi nav vajadzīgi – droši adiet arī tos un nesiet atdot uz pastu!" aicināja Neimane.
Akcijas organizatori norādīja, ka vēl līdz 10. aprīlim savus adījumus joprojām var nodot jebkurā "Latvijas pasta" nodaļā ar norādi "Adījumi", Eksprespasts, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, LV-1000. Tāpat labdari lūgti ziedot tikai jaunus, nevalkātus adījumus.