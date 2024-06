Aicina iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automobiļu riepas

Vieglā automobiļa riepas bez diskiem un citiem aksesuāriem varēs nodot “CleanR” šķirošanas laukumos: Rīgā, Spilves ielā 8e; Stopiņu pagasta “Nomalēs”, Brīvnieku ielā 11; Jūrmalā, Ventspils šosejā 61; Zaķumuižas laukumā “Tauri”; Siguldas novada dzelzceļa stacijā “Inčukalns”; Ikšķiles novada “Kaparāmumu karjerā “Ezeri””; Ķekavas šķirošanas laukumā “Gurnicas”. Savukārt sakarā ar būvdarbiem riepas netiks pieņemtas Rīgā, Vietalvas ielā 5.

Ja plānots nodot vairāk par 20 riepām, tās jāved uz šķirošanas laukumu “Nomales”.

Nododamajām riepām jābūt bez diskiem vai citiem aksesuāriem. Tāpat tām jābūt bez dubļiem, melnzemes, betona vai kā tml.

“Neskatoties uz to, ka pērn rīkotajā akcijā atsaucība bija tiešām liela, arvien redzam to, ka iedzīvotāji no riepām atbrīvojas neatbilstoši – izmet grāvmalā, mežā, atstāj blakus sadzīves atkritumu konteineriem vai pat aizved uz kapsētām, izmetot tās turpat uzstādītajā atkritumu konteinerā. Rūpējoties par vides tīrību, piedāvājam iespēju auto īpašniekiem atbrīvoties no nolietotām un nevajadzīgām riepām bez maksas un likumīgi, turklāt pie licencēta atkritumu apsaimniekotāja, kas ir papildu garants tam, ka materiāls tiks atbilstoši pārstrādāts,” stāsta Rumpane.

Automobiļa riepas ir videi kaitīgi atkritumi, tās nedrīkst atstāt nedz pie sadzīves atkritumu konteineriem, nedz dabā, kur tās sadalīsies ilgāk nekā 100 gadus un izdalīs apkārtējai videi kaitīgas vielas. To izgatavošanā pamatā izmanto naftas produktus, tekstilu un metālu. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt otrreizējās izejvielās, iegūstot vērtīgus resursus jaunu produktu ražošanai, piemēram, gumijas granulas.

“Iedzīvotāji riepas šķirošanas laukumos varēs nodot to darba laikā, tāpēc pirms vešanas aicinām pārbaudīt, vai konkrētais laukums ir atvērts. Ja laukums ir ciet, riepas nedrīkst atstāt blakus laukumam, tādējādi ne tikai radot piesārņojumu, bet arī pārkāpjot normatīvos aktus, jo šādā veidā atstātas riepas akcijā netiek pieņemtas,” saka Rumpane.

Viņa piebilst, ka Līgo svētku brīvdienās atsevišķu laukumu darba laiks var mainīties, tāpēc aicinām sekot līdzi aktuālajām izmaiņām “CleanR” mājaslapā sadaļā “Aktualitātes”.

Laukums Spilves ielā 8e strādā otrdienās no plkst.12.00 līdz 19.00, trešdienās no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, kā arī sestdienās no 10.00 līdz 17.00.

Laukums “Nomalēs”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņos, ir atvērts pirmdienās no plkst.15.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, piektdienās – no plkst.12.00 līdz 16.00, kā arī sestdienās no 9.00 līdz 13.00.

Šķirošanas laukums “Tauri”, Zaķumuižā, ir atvērts otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās un sestdienās – no 10.00 līdz 17.00.

Laukums dzelzceļa stacija “Inčukalns” ir atvērts otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās un sestdienās – no 10.00 līdz 17.00.

Laukums “Kaparāmuru karjers “Ezeri”” strādā otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 17.00, trešdienās un sestdienas – no 11.00 līdz 19.00.

Šķirošanas laukums Jūrmalā, Ventspils šosejā 61, ir atvērts pirmdienās no plkst.15.00 līdz 19.00, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās – no 08.00 līdz 12.00, trešdienās – no 12.00 līdz 16.00.

Ķekavas šķirošanas laukums “Gurnicas” atvērts otrdienās un ceturtdienās no plkst.09.00 līdz 13.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, piektdienās – no 13.00 līdz 17.00, kā arī sestdienās – no 11.00 līdz 15.00.

Papildu informācijai par akciju vai jautājumu gadījumā interesenti var sazināties ar “CleanR”, zvanot uz tālruņa numuru 26623304 vai 6711100, kā arī rakstot uz e-pasta adresi .