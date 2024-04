Aicina iedzīvotājus bez maksas pieteikt tekstila konteineru uzstādīšanu

Viens eiropietis vidēji rada 11 kilogramus tekstila atkritumu gadā, liecina Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojums. Turklāt pēdējos gados tekstila ražošanas apjoms palielinās, kamēr vidējais to lietošanas ilgums samazinās, tā palielinot kopējo šo atkritumu daudzumu. Diemžēl tikai niecīga daļa nonāk pārstrādē, lielākais vairums tiek noglabāts poligonos.

“Vislabākais, ko darīt ar pašam vairs nevajadzīgu tekstilu, ir nodot to licencētam apsaimniekotājam, kas parūpēsies, lai to var izmantot kāds, kuram šīs drēbes vai apavi ir vajadzīgi. Pērn “CleanR” organizētajās akcijās un uzstādītajos konteineros iedzīvotāji nodeva aptuveni 550 tonnas tekstila, kas tā vietā, lai noglabātu to poligonā, tika izmantots apritē,” stāsta uzņēmuma pārstāve.

Lai pagatavotu vienu T-kreklu, nepieciešami 2700 litri saldūdens, kas ir pietiekami, lai 2,5 gadus apmierinātu viena cilvēka vajadzību pēc dzeramā ūdens. Minētajā EVA ziņojumā tiek lēsts, ka tekstila ražotāji ir atbildīgi par aptuveni 20% pasaules tīrā ūdens piesārņošanu, kā arī modes industrija rada vairāk oglekļa emisiju nekā starptautiskie lidojumi un jūras transporta pārvadājumi kopā.

“Ņemot vērā, ka mums visiem kopā ir jāsasniedz mērķis 2035. gadā atkritumu poligonos nenoglabāt vairāk par 10% valstī radušos atkritumu, kā arī jauna tekstila ražošanai tiek patērēti pārmērīgi lieli dabas resursi, ir būtiski tos šķirot un nodot licencētam apsaimniekotājam. Tādējādi mēs strādājam pie tā, lai mūsu klientiem tekstila konteiners atrastos tuvumā, jo, kā liecina mūsu un SKDS veiktā aptauja par atkritumu šķirošanu, iedzīvotājus šķirot motivē infrastruktūras pieejamība,” saka Rumpane.

Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji var pieteikt tekstila konteinera uzstādīšanu, vēršoties pie nama pārvaldnieka, bet privātmāju iedzīvotāji un juridiskās personas to var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot uz tālruņa numuru 67111001. Tekstila konteinera uzstādīšana un izvešana ir bez maksas.

Tekstila savākšanas iespējas var tikt pielāgotas juridisku personu vajadzībām, piemēram, uzstādot kartona kasti nelielām telpām vai tekstila apjomam, speciāli marķētu plastmasas konteineru, ko var izvietot uzņēmuma teritorijā, vai uzstādot lielo metāla konteineru blakus ēkai.

Tekstila šķirošanas konteinerā var ievietot visa veida apģērbu, apavus un mājas tekstilu piemēram, palagus, aizkarus vai dvieļus, kas pašam ikdienā vairs nav nepieciešams, taču aizvien ir labā stāvoklī. Drēbēm un apaviem jābūt tīriem, sausiem, bez pelējuma pazīmēm, nesaplēstiem un derīgiem tālākai izmantošanai. Ir pieļaujams tekstils ar nelielu traipu vai caurumu, ko var viegli izlabot.

Tekstila konteinerā nedrīkst ievietot tekstilu, kas ir mitrs vai slapjš, sapelējis vai pievilcies ar specifisku aromātu, netīrs ar pārtikas krāsu, eļļu vai naftas produktu paliekām; apavus, kasvairs nav pārī vai ir bojāti, piemēram, bez zoles, rāvējslēdzēja, cauri vai saplēsti; audumu atgriezumus un pārpalikumus.

Tekstila konteiners ir paredzēts tikai un vienīgi tekstilam. Tajā nedrīkst mest sadzīves atkritumus, elektrotehniku, plastmasu vai citu iepakojumu, citādi tas sabojās konteinerā ievietoto sašķiroto tekstilu, un tā vietā, lai nonāktu apritē, tas tiks norakts poligonā.

Nododot tekstilu, tas obligāti jāievieto cieši noslēgtā maisā. Tam vislabāk izvēlēties polietilēna maisiņu, kas tekstilu pasargās no mitruma un izkrišanas konteinera tukšošanas laikā.

Ja konteiners ir pārpildīts un tajā vairs nav vietas, sagatavotos maisus nevajadzētu atstāt blakus konteineram. Lai atrastu tuvāko konteineru, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67111001 vai ielūkoties tīmekļa vietnē www.cleanr.lv!

Konteineri tiek tukšoti atbilstoši regulāram grafikam. Ja tie pildās ātrāk, “CleanR” un “Vides pakalpojumu grupa” izvērtē iespēju mainīt to iztukšošanas grafiku vai uzstādīt papildu konteinerus.

Konteineros ievietotais tekstils tiks nogādāts uz šķirošanas centru. Kvalitatīvs apģērbs, apavi un mājas tekstils tiek novirzīts atkārtotai lietošanai, piemēram, nonāk labdarības organizācijās vai atkārtotā lietošanā citiem mērķiem. Tekstils, kas nav piemērots atkārtotai lietošanai, bet joprojām ir derīgs un ar nelieliem defektiem, tiek nodots pārstrādei, piemēram, absorbentu, kas paredzēti dažādu ķīmisku vielu vai naftas produktu uzsūkšanai, ražošanai. Lietošanai un pārstrādei nederīgie tekstila izstrādājumi nonāk atkritumu poligonā.