Tad šis ir Tev, nāc darboties jauniešu domē - aizpildi pieteikuma anketu: https://ieej.lv/iesudome.
Pirmā tikšanās jau 10. novembrī 18.00 online (zoom platformā), saiti izsūtīsim uz anketā norādīto e-pastu.
Jauniešu dome ir viens no jauniešu līdzdalības veidiem pašvaldībā, kas sekmē jauniešu sadarbību, jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas.
Darbošanās jauniešu domē tā ir iespēja ne tikai organizēt sev interesantus un aizraujošos pasākumus, bet arī iespēja iesaistīties visa Ogres novada jauniešu dzīves attīstībā:
-veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas, pārstāvot jauniešu intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
-veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
-veicināt sadarbību starp aktīvās un radošās jauniešu dzīves realizētājiem Ogres novadā;
-veicināt jauniešu organizāciju savstarpējo un pašvaldības institūciju sadarbību;
-izstrādāt un īstenot jaunatnes politikas programmu.
Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā, un zinātkārākā sabiedrības daļa, tāpēc aicinām ikvienu Ogres novada jaunieti vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties un pārvērst savu enerģiju lieliskos rezultātos!