Ik gadu akcijā "Digitālā nedēļa" piedalās Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Arī šogad ikvienu interesentu aicinām pieteikties un piedalīties akcijas "Digitālā nedēļa 2022" NVA pasākumos, kas ik dienu norisināsies Zoom platformā. NVA šogad tiešsaistē piedāvā karjeras konsultantu meistarklases, tikšanos ar NVA ekspertiem darba devēju atbalsta jautājumos un lekciju par datu drošību.
Karjeras konsultantu meistarklases
21.martā plkst. 10.00 norisināsies meistarklase "CV izveide atbilstoši Europass standartam". Karjeras konsultants iemācīs, kā pareizi jāveido un jānoformē savs digitālais CV, kāda informācija ir jāiekļauj un kāda informācija nav jāiekļauj, paskaidros, vai un kā jāievieto sava fotogrāfija un kā korekti jānorāda kontaktinformācija. Uzzināsiet, kā un kādā secībā jāveido dzīves un darba apraksts, lai ieinteresētu darba devēju.
