Pirmdiena, 21. marts, 2022
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 21. marts, 2022 08:37

Aicina interesentus pieteikties dalībai NVA pasākumos "Digitālā nedēļa 2022"

nva.gov.lv
Aicina interesentus pieteikties dalībai NVA pasākumos "Digitālā nedēļa 2022"
Pirmdiena, 21. marts, 2022 08:37

Aicina interesentus pieteikties dalībai NVA pasākumos "Digitālā nedēļa 2022"

nva.gov.lv

No 21. līdz 25. martam Latvijā norisinās "Digitālā nedēļa 2022", kuras laikā iedzīvotāji tiek aicināti attīstīt digitālās prasmes, aktīvāk izmantot dažādas tehnoloģijas un elektroniskos pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot tādiem mūsdienās ļoti svarīgiem aspektiem kā digitālā identitāte, drošība un kritiska domāšana.

Ik gadu akcijā "Digitālā nedēļa" piedalās Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Arī šogad ikvienu interesentu aicinām pieteikties un piedalīties akcijas "Digitālā nedēļa 2022" NVA pasākumos, kas ik dienu norisināsies Zoom platformā. NVA šogad tiešsaistē piedāvā karjeras konsultantu meistarklases, tikšanos ar NVA ekspertiem darba devēju atbalsta jautājumos un lekciju par datu drošību.

Pieteikties dalībai NVA pasākumos var NVA mājaslapas sadaļā "Notikumu kalendārs" šeit:


Karjeras konsultantu meistarklases
21.martā plkst. 10.00 norisināsies meistarklase "CV izveide atbilstoši Europass standartam". Karjeras konsultants iemācīs, kā pareizi jāveido un jānoformē savs digitālais CV, kāda informācija ir jāiekļauj un kāda informācija nav jāiekļauj, paskaidros, vai un kā jāievieto sava fotogrāfija un kā korekti jānorāda kontaktinformācija. Uzzināsiet, kā un kādā secībā jāveido dzīves un darba apraksts, lai ieinteresētu darba devēju.

Vairāk par "Digitālā nedēļa 2022" aktivitātēm šeit:

