Apbalvojums "Goda Lielvārdietis" ir apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas labā – sabiedriskajā, kultūras, izglītības un sporta jomā vai saimnieciskajā darbībā. Pretendentus iespējams pieteikt līdz 2021.gada 28.oktobrim.
Pretendentus var pieteikt:
-aizpildot tiešsaistes anketu tīmekļa vietnē lielvarde.lv (skat. šeit);
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot izdevuma "Lielvārdes Ziņas" oktobra numurā publicēto pieteikuma anketu. Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām;
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot izdrukātu pieteikuma anketu (iespējams lejupielādēt šeit). Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām.
Drukātās pieteikuma anketas aicinām ievietot aizlīmētā aploksnē un ievietot:
-Pastkastītē pie Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra durvīm, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lielvārdes pilsētas bibliotēka Parka ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā;
-Kastītē pie Jumpravas pagasta pārvaldes ieejas (iekšpusē) Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Ogres novadā;
-Pastkastītē pie "Latvijas Pasts" ieejas durvīm, "Pagastmāja", Lēdmanes pagastā, Ogres novadā.
Ja vēlaties sniegt papildu informāciju par pretendentu, lūdzu, aizpildītai anketai pievienojiet vēstuli Apbalvojumu konsultatīvajai padomei, kas to izskatīs kopā ar anketu.