Pretendenti dalībai konkursā var būt komersanti (individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, zemnieku saimniecības u.c.), to filiāles un struktūrvienības, amatnieki un citi, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta Lielvārdes novada teritorijā. Uz apbalvojumu nevar tikt izvirzītas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) un reliģiskās organizācijas.
Pretendentus var pieteikt:
-aizpildot tiešsaistes anketu Lielvārdes novada tīmekļa vietnē lielvarde.lv (skat. šeit);
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot marta Lielvārdes Novada Ziņu numurā publicēto pieteikuma anketu. Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām.
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot izdrukātu pieteikuma anketu (iespējams lejupielādēt šeit). Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām.
Drukātās pieteikuma anketas aicinām ievietot aizlīmētā aploksnē un ievietot:
-Lielvārdes novada pašvaldības pastkastītē Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lāčplēša bibliotēkā Raiņa ielā 50-9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lielvārdes pilsētas bibliotēka Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Sociālajā dienas aprūpes centrā Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lēdmanes pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lēdmanes bibliotēkas 2. stāvā "Pagastmāja", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
-Lielvārdes novada pašvaldības konkursa "Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva" nolikums šeit: