Uz titulu "Gada Novadnieks" var pretendēt ikviena persona, kura ar mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu gada laikā ir veicinājusi Lielvārdes novada attīstību un/vai popularizējusi Lielvārdes novadu ārpus tā robežām: ekonomikas jomā; infrastruktūras sakārtošanā; transporta un sakaru attīstībā; izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomās; labdarības, sociālajā un veselības aprūpes jomās un vides sakārtošanā. Pretendentus apbalvojumam "Gada novadnieks 2020" aicinām pieteikt līdz 2021.gada 1.aprīlim.
Pretendentus var pieteikt:
-aizpildot tiešsaistes anketu Lielvārdes novada tīmekļa vietnē lielvarde.lv (skat. šeit);
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot marta Lielvārdes Novada Ziņu numurā publicēto pieteikuma anketu. Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām;
-aizpildot un aizlīmētā aploksnē ievietojot izdrukātu pieteikuma anketu (iespējams lejupielādēt šeit). Aizlīmētā aploksne jānogādā uz kādu no zemāk norādītajām vietām.
Drukātās pieteikuma anketas aicinām ievietot aizlīmētā aploksnē un ievietot:
-Lielvārdes novada pašvaldības pastkastītē Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lāčplēša bibliotēkā Raiņa ielā 50-9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lielvārdes pilsētas bibliotēka Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Sociālajā dienas aprūpes centrā Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lēdmanes pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā;
-Pašvaldības ierosinājumu kastītē Lēdmanes bibliotēkas 2. stāvā "Pagastmāja", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
Ja vēlaties sniegt papildu informāciju par pretendentu, lūdzu, aizpildītai anketai pievienojiet vēstuli Apbalvojumu konsultatīvajai padomei, kas to izskatīs kopā ar anketu.
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem "GODA LIELVĀRDIETIS", "ATZINĪBA" un "GADA NOVADNIEKS" šeit: