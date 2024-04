Aicina izvirzīt pretendentus "Ogres novada jauniešu gada balvai 2023"

Līdz 26. novembrim piesaki savu draugu, kolēģi, skolēnu, skolotāju vai kādu citu izdarīgu un aktīvu jaunieti kādai no 12 nominācijām, laureātus godinās svinīgā pasākumā “Ogres novada jauniešu gada balva 2023” 8. decembrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē.



Noteikti ieskaties katrā nominācijas aprakstā, jo iespējams pieteikt arī savu skolotāju vai kādu uzņēmumu, organizāciju. Vairāk par konkursu, vērtēšanas kritērijiem un nominācijām lasi nolikumā, kas pieejams šeit, vai rakstot uz , vai pa tālruni 65020461. Pretendentus var pieteikt, aizpildot anketu elektroniski šeit.



"Ogres novada jauniešu gada balvas 2023" nominācijas: "Ogres novada gada jaunietis", "Gada spilgtākais notikums", "Gada iedvesmotājs", "Jauniešu komanda", "Cilvēks jaunietim", "Gada draugs", "Radošā dzirkstele", "Jaunietis sportā", "Jaunietis skolotājs", "Jauniešu uzņēmums", "Gada jauniešu projekts".



Savukārt jaunietis, kurš no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim visvairāk veltījis laiku brīvprātīgā darba veikšanai un reģistrējis savas brīvprātīgā darba stundas, aprakstot pasākuma vai projekta ilgumu anketā, var pretendēt uz titulu "Ogres novada gada brīvprātīgais 2023". Jaunieši, kuri veikuši brīvprātīgo darbu, tiks godināti un saņems Atzinības rakstu pēc nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām: bronzas apliecinājumu no 50 (piecdesmit) nostrādātām brīvprātīgā darba stundām; sudraba apliecinājumu par vismaz 100 (simts) stundām nostrādāto brīvprātīgo darbu; zelta apliecinājumu par vismaz 200 (divsimt) stundām nostrādāto brīvprātīgo darbu.



Ja esi veicis brīvprātīgo darbu, līdz 2023. gada 30. novembrim aizpildi anketu un saņem apliecinājumu par savu ieguldīto! "Ogres novada jauniešu gada balvas 2023" ceremonijā 8. decembrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē godinās brīvprātīgos jauniešus un izcels brīvprātīgā darba nozīmīgumu sabiedrībai!