Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde atkārtoti aicina novada pilsētu un ciemu iedzīvotājus, kuru nekustamajā īpašumā ir uzstādītas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, reģistrēt tās pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā!

Pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums savus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus apsaimniekot atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Vides aizsardzības prasības attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām nosaka, ka laika periodā no 2017.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jānodrošina savu sistēmu atbilstība šādām prasībām:

-notekūdeņu krājtvertnēm jābūt hermētiski noslēgtām, to saturs regulāri jānodod asenizācijas pakalpojuma veicējam pretī par pakalpojumu saņemot darījumu apliecinošu dokumentu (čeks, līgums, pavadzīme), kas jāuzglabā divus gadus un pēc pieprasījuma jāuzrāda pašvaldībā vai pašvaldības policijai;
-rūpnieciski ražotiem septiķiem, kuru tehnoloģija pieļauj notekūdeņu novadīšanu vidē, tā pieļaujama tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām vai niedru laukiem;
-rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī īpašnieks nodrošina iekārtas ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, kā arī reizi gadā veic sertificētu iekārtas pārbaudi;


VISAS augstāk minētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē pašvaldībā!


Aizpildītos decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas apliecinājumus iespējams iesniegt Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē vai arī, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski iesūtot uz e-pastu , tāpat arī iesniedzot Lēdmanes un Jumpravas pagastu pārvaldēs.

