Aicina mājsaimniecības izdarīt izvēli par turpmāko dabasgāzes piegādātāju

"Jāņem vērā, ka mums būs pietiekami liels skaits mājsaimniecību, kā to pierādīja elektroenerģijas tirgus atvēršana, kuras nebūs izdarījušas izvēli, tostarp lielākā daļa no tām būs tādas, kuras dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai," sacīja Čurads.

Viņš piebilda, ka regulējumā tiks definēts maksājums, kuru maksās mājsaimniecības, kuras nebūs izdarījušas izvēli. Šobrīd projekts paredz, ka maksājums būs sasaistīts ar biržas cenu, kā arī iekļaus izdevumus, kas ir saistīti ar pārvadi un sadali.

Tāpat ministrs atzīmēja, ka šobrīd ir trīs tirgotāji, kuri mājsaimniecībām piedāvā dabasgāzi. "Es tomēr vēlētos, lai mēs šo izvēli izdarītu," teica Čudars, piebilstot, ka mājsaimniecībās patērētās dabasgāzes apmēri ir ļoti dažādi, tostarp ir mājsaimniecības, kurās gāze kalpo ēdiena pagatavošanai, patērējot nelielu daudzumu, kamēr ir mājsaimniecības, kuras dabasgāzi izmanto apkurei, patērējot lielu daudzumu gāzes. "Iedziļināšanās piedāvājumos ir svarīga, ņemot vērā katra nepieciešamības," uzsvēra ministrs.

Jau ziņots, ka 1.maijā tiks pilnībā atvērts dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām, un publiskais tirgotājs, kas piedāvā pakalpojumu par regulētu cenu, vairs nepastāvēs.

Latvijā dabasgāzes tirgus tika atvērts 2017.gadā, bet, lai nodrošinātu pakāpenisku tā atvēršanu, mājsaimniecību lietotājiem pēdējos gados ir bijusi izvēle - turpināt saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja AS "Latvijas gāze" par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātu dabasgāzes tarifu vai arī iegādāties dabasgāzi par tirgus jeb neregulētu cenu no jebkura dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrēta komersanta, kas nodrošina dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecību lietotājiem.

Līdz šim vienīgais komersants, kurš piedāvā iegādāties dabasgāzi mājsaimniecību lietotājiem par tirgus cenu, ir AS "Latvenergo" ar tirdzniecības zīmoli "Elektrum". Savukārt no maija pakalpojumu sāks piedāvāt arī Igaunijas "Eesti gas" meitassabiedrība "Elenger".