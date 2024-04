Aicina necirst Ziemassvētku eglīti "Rīgas mežu" teritorijās, tostarp Ogres novadā

“Rīgas mežu” teritorijas atrodas galvaspilsētā un apmēram 40–50 km rādiusā ap to, pamatā – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu un Salaspils novadā, kā arī Limbažu pusē. Uzņēmuma aprūpētos mežus var atrast arī www.mdps.rigasmezi.lv.



“Rīgas mežu” teritorijās ir dabas daudzveidība un vērtības, kas reti sastopamas lielu pilsētu un to tuvumā esošajos mežos. Arī egles uzņēmuma mežos sastopamas reti – to ir tikai nepilni 10%. Turklāt tās ir speciāli audzētas kokaudzētavā “Norupe”, lielākoties pašu stādītas mežā, koptas un arī sargātas no egļu astoņzobu mizgrauža uzbrukumiem.



Vienlaikus “Rīgas meži” aicina domāt par ilglaicīgākiem un ilgtspējīgākiem risinājumiem, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem būtu iespējas Ziemassvētkus svinēt pie augošas, nevis pie nocirstas zaļās rotas. Piemēram, kur tas iespējams, iestādīt eglīti daudzdzīvokļu mājas pagalmā, privātmājas dārzā vai apkaimes iedzīvotāju iecienītā atpūtas un pulcēšanās vietā.



Uzņēmuma pārstāvji aicina saģērbties atbilstoši laikapstākļiem, doties uz “Rīgas mežu” teritorijām gan Rīgā, gan Pierīgā, atpūsties, baudīt ziemu, slēpot vai celt sniegavīrus, piemēram: izstaigāt projekta “#RadiTakasRīgasMežos” takas gan Rīgā, gan Pierīgā (https://ej.uz/wyb7, nepieciešama lietotne “Komoot”); doties slēpot mežos vai uzņēmuma apsaimniekotajos Rīgas parkos (Lucavsalā, Mežaparkā, Uzvaras parkā); pieteikties izzinošai ekskursijai dabā sniegotajā vides izglītības centrā “EkVidO2” jeb “Ekoloģija. Vide. Gaiss” Ogres pievārtē.



Meži ir skaisti piesniguši, bet sniegs ir kļuvis “smagāks”, tādēļ vietām vērojamas zaru liekšanās jeb snieglieces. Uzņēmuma pārstāvji aicina netuvoties kokiem, ja to zari ir pārāk noliekušies. Tāpat svarīgi nenovietot auto zem šādiem kokiem.