Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās kopš 2017. gada. Tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, līdztekus veidojot vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.
“Šoreiz saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviestajām izmaiņām iedzīvotāju balsojums ir it īpaši svarīgs. Mums ir būtiski izprast, vai, apvienojot pašvaldības, tajās dzīvojošajām ģimenēm sniegto pakalpojumu klāsts ir uzlabojies. Vai ikviens jūtas sadzirdēts, piederīgs un atbalstīts no savas pašvaldības puses. Tāpēc aicinu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un nobalsot par pašvaldībām, izceļot labo, ko tās paveikušas, vai nepieciešamības gadījumā norādot arī uz nepilnībām, kas vēl pilnveidojamas. Sniegtais viedoklis pēcāk būs ļoti noderīgs pašvaldībām, lai domātu par pakalpojumiem, kas tām vēl jāattīsta vai jāuzlabo,” uzsver Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijasfonda sekretariāta direktore.
Līdzīgi kā iepriekš, konkurss norisināsies vairākās kārtās, paredzot izvērtēt visu 43 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotāju balsojuma, kur ikvienam ir iespēja ne tikai novērtēt un sniegt priekšlikumus, atbalstot savu pašvaldību, bet, pamatojoties uz pieredzi, balsot arī par citām ģimenei draudzīgām pašvaldībām. Turklāt balsot varēs vairākkārt līdz pat šī gada 12. decembrim, autorizējoties ar sociālā tīkla Facebook kontu vai e-pastu. Nākamajā kārtā, kas norisināsies 2022. gadā, pēc vienota principa tiks izvērtēti pašu pašvaldību sniegtie, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem.
Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas, sadalot atlikušo naudas balvu fondu. Piešķirtās naudas balvas paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus un pakalpojumus vai vides veidošanu ģimenēm ar bērniem.
“Nav noslēpums, ka pašvaldība un tās iestādes ir tuvākā pārvaldes institūcija iedzīvotājiem, un tieši pašvaldībām ir jābūt tām, kas rūpējas, lai ikviens, arī ģimenes, justos labi. Tāpēc esmu gandarīts par šāda konkursa norisi, kā rezultātā mēs ne tikai uzzināsim, kuras ir ģimenei draudzīgākās pašvaldības, bet šos datus varēsim arī izmantot, lai vēl vairāk uzlabotu ģimeņu labsajūtu. Šī informācija noteikti būs noderīga arī ikvienam iedzīvotājam, tostarp jaunajām ģimenēm, kurām dzīvesvietas izvēlē šī informācija var būt izšķiroša. Un ne mazāk būtiski – apbalvojums motivē un palīdz attīstīt dažādas iniciatīvas ģimenēm ar bērniem draudzīgas pilsētvides attīstībā visos Latvijas novados,” stāsta Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” saņēma Ludzas novada pašvaldība, kas 25 000 EUR naudas balvu ieguldījusi, līdzfinansējot Pontonu tilta izbūvi pāri Mazajam Ludzas ezeram (no Mazā Ezerkrasta ielas līdz pludmalei Radziņš). Savukārt plānošanas reģionu pašvaldību grupā uzvarēja Ādažu, Alsungas, Kocēnu, Tērvetes un Līvānu novada pašvaldība, saņemot naudas balvas 12 500 EUR apmērā.
Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anketa pieejama: https://www.vietagimenei.lv/balsot/
Aktualitātēm aicinām sekot sociālajās vietnēs un izmantot tēmturi #VietaĢimenei.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.
Informāciju sagatavoja Sabiedrības integrācijas fonds