Tādējādi interesanti būs gan pašam noskaidrot barotavas apmeklēto putnu sugu dažādību, gan šie novērojumi būs vērtīgs pienesums projektā. Ja nav pārliecības, piemēram, kurš īsti dzenis vai, kura zīlīte barotavu apmeklē, jācenšas putnu nofotografēt vai nofilmēt, piemēram, ar telefonu, un šo attēlu jāpievieno Dabasdati.lv kā nezināma putna novērojumu. Zinātāji putna sugu ātri vien noteiks, bet ziņotājam uzlabosies zināšanas par apkārtnē sastopamajām sugām. Tādējādi arī ziema ir piemērots laiks, lai mācītos atpazīt putnus dabā.
Viensētas, mazāk apdzīvotas vietas, ūdeņi, Latgale – tās ir vietas, no kurienes visvairāk gaidām novērojumus. Lai palīdzētu saprast, kurās vietās ziņojumu ir vairāk, bet kur – mazāk, ir vērts ielūkoties šī atlanta statistikas sadaļā ŠEIT:
Vairāk šeit: