Aicina piedalīties datu ievākšanā ziemojošo putnu atlantam

Līdz 2022. gada 28. februārim katrs putna novērojums var būt svarīgs, taču īpaši vērtīgi novērojumi būs no mazāk apdzīvotām vietām, piemēram, viensētām.Turpinot darbu pie ziemojošo putnu atlanta, datu ievākšanā aicinām piedalīties ikvienu. Piemēram, ja pie mājas ir putnu barotava, tad, lūdzu, ziņo, kas to apmeklē.

Tādējādi interesanti būs gan pašam noskaidrot barotavas apmeklēto putnu sugu dažādību, gan šie novērojumi būs vērtīgs pienesums projektā. Ja nav pārliecības, piemēram, kurš īsti dzenis vai, kura zīlīte barotavu apmeklē, jācenšas putnu nofotografēt vai nofilmēt, piemēram, ar telefonu, un šo attēlu jāpievieno Dabasdati.lv kā nezināma putna novērojumu. Zinātāji putna sugu ātri vien noteiks, bet ziņotājam uzlabosies zināšanas par apkārtnē sastopamajām sugām. Tādējādi arī ziema ir piemērots laiks, lai mācītos atpazīt putnus dabā.

Viensētas, mazāk apdzīvotas vietas, ūdeņi, Latgale – tās ir vietas, no kurienes visvairāk gaidām novērojumus. Lai palīdzētu saprast, kurās vietās ziņojumu ir vairāk, bet kur – mazāk, ir vērts ielūkoties šī atlanta statistikas sadaļā ŠEIT:

Vairāk šeit:

