Aicina piedalīties labdarības akcijā "Adījumi" līdz 25.martam

Attēlā redzami Guntas kundzes adītie dūraiņi Ukrainas kara skartajiem. Guntas kundzei ir 85 gadi, un arī viņa vēlas dot savu artavu ukraiņu atbalstam.
Ņemot vērā lielo atsaucību, ziedojot adījumus Ukrainas cilvēkiem, akcija Adījumi tiek pagarināta — adījumus iespējams ziedot pasta nodaļās līdz pat 25.martam. Priecājamies palīdzēt īstenot sabiedriskās organizācijas "Mēs Iecavai" akciju "Adījumi", "Latvijas pasts" ziņo savā Facebook kontā.

Ukrainas sagrautajos, neapkurinātajos namos, pagrabos un bumbu patvertnēs cilvēkiem ir nepieciešams siltums, tādēļ aicinām rokdarbniekus, seniores, jaunās māmiņas, mājražotājas, daiļamatnieces un citus ziedot pašu darinātos adījumus Ukrainas bērniem, sievietēm, senioriem un karavīriem!


Saziedotos adījumus nogādāsim Biedrība "Tavi draugi" Rīgā, Ventspils ielā 50, no kuras tie tiks nosūtīti uz Ukrainu.


Līdz 25.martam nogādā adījumus uz tuvāko Latvijas Pasta nodaļu, par sūtījuma tālāku piegādi parūpēsimies mēs - nosūtītājam tas būs bez maksas! Bet uz sūtījuma norādi šādu informāciju:
- akcija "Adījumi"
- EKSPRESPASTS
- Ziemeļu iela 10.

Informāciju sagatavoja "Latvijas pasts"

