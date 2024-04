Aicina piedalīties pētījumā par daudzbērnu ģimenēm

Pagājušajā nedēļā tika publicēti dati par dzimstību Latvijā 2023. gadā. Jau astoto gadu pēc kārtas ir novērojams jaundzimušo skaita samazinājums, taču pērn tas bija viskrasākais. 2023. gadā piedzima 14 121 bērns – par 11,5 % jaundzimušajiem mazāk nekā gadu iepriekš. Šis dzimstības samazinājums tikai daļēji skaidrojams ar “demogrāfisko bedri” trīsdesmit gadus atpakaļ. “Mainās arī (potenciālo) vecāku uzvedība, tiem kļūstot aizvien piesardzīgākiem – par ko liecina strauji krītošs (summārais) dzimstības koeficients[1]”, tā sociālajos tīklos jaunākos dzimstības datus komentējis Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis.[2] Zīmīgi, ka dzimstības koeficienta straujais kritums pēdējos gados notiek par spīti gadu no gada (izņemot 2020. gadu) augošajai ekonomikai. Tas liek domāt, ka ir augsta dzimstība pati par sevi neizriet no ekonomiskās attīstības vai labklājības līmeņa, – ir vēl citi, statistiski nozīmīgi faktori, kas to ietekmē.

“Līdz šim ir nepietiekami pētīti cilvēku uzskati, vērtības un pārliecības attiecībā uz ģimenes veidošanu, tādēļ filozofu biedrība “Peripatos” ar Džona Templtona fonda atbalstu šajā gadā veic pētījumu par vairāku ne finansiālas dabas faktoru ietekmi uz dzimstību. Daudzbērnu ģimeņu aptauja ir daļa no šī pētījuma”, tā skaidro filozofu biedrības “Peripatos” vadītāja un portāla “Telos.lv” galvenā redaktore Agnese Irbe.

Plānots, ka aptaujas rezultāti tiks apstrādāti un publicēti līdz 2024. gada 1. aprīlīm, un tie tiks izmantoti, izstrādājot datos balstītus ierosinājumus Latvijas dzimstības veicināšanai. Biedrība pateicas tiem 1200 respondentiem, kas aptauju jau ir aizpildījuši, vienlaikus aicinot to darīt vēl citas daudzbērnu ģimeņu mātes vai tēvus, kuru ģimenēs aug vismaz viens nepilngadīgs bērns. Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana prasīs ne vairāk par dažām minūtēm. Saite uz aptauju: https://forms.gle/QKbPrAqQZLtaUgkt7

[1] Vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī.

[2] Jānis Hermanis, Facebook.com, 14.02.2024.: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XDurv4J7TnBitBiWy7m4bzaZqZ554bt99kZdhDCLKFWS8jcgKddWopCkyWcKYygrl&id=100017632051608&locale=lv_LV