Para sporta nodarbībās bērniem un jauniešiem ar veselības problēmām būs iespēja iepazīties ar dažādiem para sporta veidiem, ar para sportistiem un junioriem, iegūt priekšstatu par iespējām iesaistīties para sporta kustībā, piedalīties sacensībās un meistarklasēs. Laipni lūdzam visus, kas interesējas, – bērnus un jauniešus ar invaliditāti un veselības problēmām, viņu vecākus un asistentus, sporta speciālistus, fizioterapeitus. Nāciet uzzināt par jaunām iespējām attīstīties, iedrošināties un izklaidēties.
Programma ir bezmaksas. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa dēļ reģistrācija pasākumam ir obligāta.
Reģistrēties var, aizpildot formu šeit: vai nosūtot info par dalībniekiem uz e-pastu . Tālrunis uzziņām: +371 29 474 302.
Informāciju sagatavoja "Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība"