Pagājušo gadu šajā pasākumā pulcējām aptuveni 100 dalībniekus no visas Latvijas (Lielvārdes, Ķeguma, Ādažiem, Rīgas, Skrīveriem, Krapes, u.c). Sacensības norisinās 13 nedēļas - katru trešdienu sākot no 2.jūnija.
Viss kas jādara - jāiet, jāskrien vai jānūjo 20 minūtes no vietas un savus rezultātus ar veikto distanci šajā laikā, jāiesniedz visaveidakustiba.lv mājaslapā un 13 nedēļu garumā jākrāj savi kustības apļi! Piedaloties visos posmos vai sakrājot noteiktu skaitu kustību apļu tiec pie organizatoru sarūpētām balviņām! Pasākuma atbalstītāji Gaļas nams “Ādaži”.
Ja Valstī noteiktie ierobežojumi ļaus, organizēsim arī kādu no posmiem klātienē, bet šobrīd tā ir lieliska iespēja piedalīties, no jeb kuras vietas attālināti!
Sacensību sākums - 2.jūnijs. Dalības maksa sacensībām- sākot no 18 gadiem 10 eur (par visiem posmiem) līdz 18 gadiem 3 eur no personas. (Par visiem posmiem)
Nolikums šeit:
Pieteikšanās līdz 28.maijam! šeit:
Skrējiens pa Saulei ir aicinājums ikvienam kustēties! Galvenais neaizmirst nodot sveicienus saulei!
Vairāk informācijas pa tālruni +371 29571247 (Agris)