Ceturtdiena, 09.10.2025 15:26
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:26
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 24. maijs, 2021 17:23

Aicina piedalīties skriešanas sacensībās "Skrējiens pa Saulei"!

lielvarde.lv
Aicina piedalīties skriešanas sacensībās "Skrējiens pa Saulei"!
Pirmdiena, 24. maijs, 2021 17:23

Aicina piedalīties skriešanas sacensībās "Skrējiens pa Saulei"!

lielvarde.lv

Jau trešo gadu norisināsies sacensības "Skrējiens pa Saulei", ko organizē Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada sporta centru un biedrību "Visa Veida Kustība".

Pagājušo gadu šajā pasākumā pulcējām aptuveni 100 dalībniekus no visas Latvijas (Lielvārdes, Ķeguma, Ādažiem, Rīgas, Skrīveriem, Krapes, u.c). Sacensības norisinās 13 nedēļas - katru trešdienu sākot no 2.jūnija.

Viss kas jādara - jāiet, jāskrien vai jānūjo 20 minūtes no vietas un savus rezultātus ar veikto distanci šajā laikā, jāiesniedz visaveidakustiba.lv mājaslapā un 13 nedēļu garumā jākrāj savi kustības apļi! Piedaloties visos posmos vai sakrājot noteiktu skaitu kustību apļu tiec pie organizatoru sarūpētām balviņām! Pasākuma atbalstītāji Gaļas nams “Ādaži”.

Ja Valstī noteiktie ierobežojumi ļaus, organizēsim arī kādu no posmiem klātienē, bet šobrīd tā ir lieliska iespēja piedalīties, no jeb kuras vietas attālināti!

Sacensību sākums - 2.jūnijs. Dalības maksa sacensībām- sākot no 18 gadiem 10 eur (par visiem posmiem) līdz 18 gadiem 3 eur no personas. (Par visiem posmiem)

Nolikums šeit:
Pieteikšanās līdz 28.maijam! šeit:

Skrējiens pa Saulei ir aicinājums ikvienam kustēties! Galvenais neaizmirst nodot sveicienus saulei!

Vairāk informācijas pa tālruni +371 29571247 (Agris)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?