Aicina piedalīties svētku sajūtu radīšanā – projektā EGLĪŠU STĀSTS

Svētku sajūtu radīšanā Ogres novada pašvaldība aicina piedalīties visus novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus.

EGLĪŠU STĀSTS projekta ietvaros novadā – katrā pilsētā un pagastā projekta dalībniekiem būs iespēja izrotāt savu svētku egli, kura novada iedzīvotājus un tās viesus priecēs no 7. decembra līdz 8. janvārim.

Projekta realizēšanas laika grafiks:

-pieteikšanās dalībai projektā – no 22. līdz 30. novembrim;

-projekta koordinatori ar dalībniekiem par projekta realizāciju sazināsies no 29. novembra līdz 2. decembrim;

-dalībnieki eglītes varēs izrotāt no 1. līdz 6. decembrim;

-izrotātās eglītes Ogres novada iedzīvotājus un viesus priecēs no 7. decembra līdz 8. janvārim.

Projekta dalībniekus aicinām:

-izmantot ūdens izturīgus rotājumus – rotājumiem nāksies saskarties arī nelabvēlīgiem laika apstākļiem;

-izmantot silto toņu gaismas virtenes;

-eglīšu garumu izvēlēties no 3-5m;

-nodrošināt brīvu piekļuvi egles apskatei.

Aicinām pieteikties dalībai projektā ŠEIT:

Projekta dalībnieku svētku egles varēs novērtēt iedzīvotāji, par tām balsojot.

Mākslinieki, kuru egles dekori iegūs visvairāk iedzīvotāju simpātiju, varēs iegūt dažādas balvām no EGLĪŠU STĀSTS atbalstītājiem: Fazer, Māris&Co, Latvijas pērles, Ogres novada Kultūras centrs.