Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam "Ogres novada sporta laureāts 2020"

Piektdiena, 15. janvāris, 2021 17:55

Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam "Ogres novada sporta laureāts 2020"
Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam "Ogres novada sporta laureāts 2020"

Lai gan 2020.gads sporta sacensību ziņā bija visai saraustīts un neprognozējams, tomēr daudzos sporta veidos tika noskaidroti gan labākie sportisti, gan labākās komandas.
Tāpēc arī šogad Ogres novada pašvaldība, sadarbībā ar Ogres novada sporta centru vēlas pateikties aktīvākajiem un labākajiem Ogres novada sportistiem, sporta komandām, viņu treneriem, pieredzējušākajiem sporta meistariem un vienkārši aktīviem cilvēkiem.

Ogres novada sporta centra mājaslapā: ogressportacentrs.lv sadaļā "Ogres novada sporta laureāts 2020" var iepazīties ar pasākuma nolikumu, kā arī pieteikt sportistus, sporta komandas un pārējos nolikumam atbilstošos aktīvistus, aizpildot elektronisko anketu.

Ar visiem nominantiem un 2020 gada labākajiem Ogres novada sportistiem tiksimies 26.februārī, Bērzu alejas skvērā, kā arī digitālā pasākuma tiešraidē internetā.
 
Nolikums un pieteikuma anketas atrodamas šeit: https://ogressportacentrs.lv/ogres-novada-sporta-laureats-2020/

Informāciju sagatavoja Ogres novada sporta centra Sporta attīstības darba organizators Andris Krauja

