Tā ir iespēja apgūt mākslīgo intelektu ar izciliem pasniedzējiem un mentoriem, radīt un īstenot personīgo attīstības ceļu, izmantot prakses iespējas Latvijas labākajos mākslīgā intelekta izstrādes uzņēmumos. Programma ir bez maksas un tajā tiek uzņemti jaunieši ar izciliem sasniegumiem mācībās.
Talantu programma ir radīta, lai veicinātu Latvijas izrāvienu jauno IT speciālistu sagatavošanā vienā no sarežģītākajām un augstāk apmaksātajām profesijām pasaulē.
9 mēnešu garumā jaunieši tiks pilnībā sagatavoti darbam ar mākslīgo intelektu, padziļināti apgūstot 3 apmācību virzienus - C++ un Python programmēšana, kā arī mākslīgā intelekta izstrāde. Programma ir orientēta uz praktiskām prasmēm. Lekcijās un meistarklasēs nozares speciālisti un pasniedzēji, kuri ikdienā darbojas ar mākslīgā intelekta izstrādi, ne tikai nodos vērtīgas zināšanas, bet arī palīdzēs veikt reālu projektu izstrādi, kuru risinājumi tiks radīti un testēti Liepājas pilsētvidē.
MI talantu programmas ieguvumi:
-9 mēnešu laikā tiks apgūts viss nepieciešamais, lai sāktu mākslīgā intelekta izstrādātāja karjeru;
-Nodrošinātas konsultācijas un piekļuve pie pieredzējušiem pasniedzējiem, mentoriem un MI izstrādātājiem;
-Praktiskas zināšanas un prasmes no izciliem mākslīgā intelekta un programmēšanas pasniedzējiem;
-Pēc programmas absolvēšanas iespēja doties apmaksātā praksē, Latvijā vadošajos mākslīgā intelekta izstrādes uzņēmumos;
-Iespēja izveidot praktiskus MI risinājumus, kas risina reālus pilsētas izaicinājumus.
MI talantu programmas sākums ir 2021. gada 1. septembrī. Programmu ir iespējams apvienot ar studijām, jo lekcijas un meistarklases norisināsies attālināti, darba dienu vakaros, 1-2 reizes nedēļā, un individuālo darbu var veikt sev ērtā laikā.
Lai kļūtu par programmas dalībnieku, jāiztur atlase - loģikas tests un pārrunas. Programmas nozīmīgākie kritēriji ir izcilas sekmes, sasniegumi konkursos un olimpiādēs (īpaši informātikas un matemātikas jomā). Veiksmīgi izturēta atlase garantēs bezmaksas dalību programmā un iespēju nepilna gada laikā sākt karjeru MI izstrādes jomā. Vietu skaits programmā ierobežots.
Piedaloties MI talantu programmā, kopā ar līdzīgi domājošiem jaunajiem talantiem, būs iespēja attīstīt savas stiprās puses un būvēt savu karjeras ceļu vienā no advancētākajām nākotnes profesijām.
Pieteikšanās līdz 30.augustam elektroniski, aizpilot pieteikuma formu: www.digip.lv/mi-programma.
Mākslīgā intelekta talantu programmu īsteno Liepājas tehnoloģiju klasteris, sadarbībā ar mākslīgā intelekta izstrādes uzņēmumiem un speciālistiem. Programmu atbalsta Liepājas pilsēta.
Informāciju sagatavoja Mākslīgā intelekta talantu programmas komanda