- kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
- kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
- kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
- kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
- kurai ir nevainojama reputācija;
- neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādītie ievēlēšanas aizliegumi.
Galvenie amata pienākumi:
- sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
- veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
- sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
- sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
- izskatīt iesniegumus un sūdzības, tajā skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību;
- nolikumā noteiktajā kārtībā vadīt bāriņtiesas sēdes;
- pārstāvēt tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos;
- nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem;
- pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu;
- palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā;
- sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;
- sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz elektroniski (uz e-pasta adresi: ), personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 līdz 2021. gada 26. martam, ar norādi „Pieteikums Ogres novada bāriņtiesas locekļa amatam”.
Tālrunis uzziņām 65021607 (Ogres novada bāriņtiesa).
Amatam noteikta: 45. amata saime, 9. mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga 840 euro).
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.