Profesionālās kvalifikācijas prasības: Nozarei atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar folkloras kopu.
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centrā;
Atalgojums – 6.10 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 6.maijam elektroniski: , pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot "Pieteikums LdNKC folkloras kopas "Josta" vadītāja amatam".
Uzziņas pa tālruni 29216548 Ruta Dumpe, direktora vietniece pamatdarbības jautājumos